Sommerfest bei "Pharos - Zur Seeve" - Mediterrane Spezialitäten genießen

Die Karten für das Büffet kosten für Erwachsene 18,50 Euro, für Kinder bis 12 Jahren ist ein Betrag von 14,50 Euro zu entrichten. Um Reservierung unter Tel.04185-2975 wird gebeten."Wir werden unsere Gäste mit einem Glas Sekt begrüßen. Sie sollen sich rundum wohl fühlen", sagt Sos Piloyan. Die Gäste dürfen sich auf eine große Vielfalt an mediterranen griechischen Gerichten freuen. Selbstverständlich hat der Gast auch eine große Auswahl an Vorspeisen. "Wir hoffen auf gutes Wetter, dann wird auf der Gartenterrasse gegrillt und es gibt ein Outdoor-Büffet", sagt Sos Piloyan, der das Restaurant seit zwei Jahren leitet. Zuvor war er 15 Jahre al Angestellter in der Gastronomie tätig.Während des Sommerfestes wird es eine Tombola geben, bei der es drei Essensgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen gibt. Die Eintrittskarten sollten aufgehoben werden, denn auf ihnen stehen die Losnummern. Die Gewinner werden im Laufe des Abends gezogen. Wichtig: Nur anwesende Gäste, deren Losnummer gezogen werden, gewinnen. Aber dieses Sommerfest wird sicher kein Gast frühzeitig verlassen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt ein DJ."Wir freuen uns, dass wir in den vergangenen zwei Jahren so viele Stammgäste gewinnen konnten. Besonders Familien schätzen das Ambiente mit Terrasse, Garten und Kinderspielhaus", so Sos Piloyan. Spezialisiert hat sich das Team auf leckere Steaks vom Lavagrill und frischen Fisch, der in verschiedenen Varianten zubereitet wird."Wenn der Gast kein entsprechendes Gericht auf der Karte findet, bereitet wir ihm gern sein Wunschgericht zu", sagt Sos Piloyan. Auch vegetarische Speisen werden angeboten.