Herausragende Sportler in Horneburg ausgezeichnet

Für ihre herausragenden sportlichen Leistungen hat der Flecken Horneburg jüngst zahlreiche Aktive aller Altersklassen geehrt und ausgezeichnet. Besonders hervorgehoben wurden die Verdienste von Henning Köhlert, Jürgen Schulz und Dennis Seifried.Henning Köhlert (70) ist der amtierende Europameister im Nordic Walking. Der Leichtathlet startete in Roding im Bayrischen Wald auf der Halbmarathon-Strecke und holte in seiner Altersklasse in gut 2:37 Stunden den ersten Platz. Er erwarb zudem zum 35. Mal das Deutsche Sportabzeichen in Gold.Jürgen Schulz ist in seiner Altersklasse M55 im Hammerwurf Kreismeister, Bezirksmeister, Landesmeister und Norddeutscher Meister und gehört darüber hinaus zu den Top-Ten-Werfern in Deutschland (siebter Platz bei den Deutschen Meisterschaften).Im Diskuswurf verbesserte Jürgen Schulz gleich zwei mal den eigenen Kreisrekord, wurde im Werfer-Fünfkampf Niedersächsischer Landesmeister und stellte auch hier einen neuen Kreisrekord auf.Dennis Seifried (Altersklasse M35) lief in der Saison 2018 von Erfolg zu Erfolg. Bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Erfurt gewann er über 600-Meter-Hürden mit persönlicher Bestzeit in 8,97 Sekunden die Bronzemedaille - die erste Medaille überhaut für den VfL Horneburg bei Deutschen Meisterschaften.Bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften wuchs Dennis Seifried über sich hinaus und holte drei Titel sowie eine Vizemeisterschaft. Er gewann in seiner Parade-Disziplin 110-Meter-Hürden, im 100-Meter-Sprint sowie im Weitsprung. Bei den Norddeutschen Meisterschaften wurde er Meister über 110-Meter-Hürden. Bei den Deutschen Meisterschaften gewann Dennis Seifried Silber und stellte einen neunen Kreisrekord über 110-Meter-Hürden auf. Seifried ist zudem Trainer der Leistungsgruppe "Sprint".Weitere Geehrte:• Vfl Handball (weibliche C- und B-Jugend, 3. Damen, männliche E- und C-Jugend, 1. Herren)• Krage Auswahl (2. Damen)• Niedersachsenauswahl (Spieler der MCJ)• Jakob Schröder• Jarno Naujack• Lennart Rühle• Christina Adolphi• Leonard Klingschat• Hans-Ulrich Cohrs• Herbert Bode• Herren 50 Tennis Verein Horneburg• Franka-Marie Dittmer• Gabriele Mink• Schützenverein Luftgewehr Freihand