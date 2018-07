Olaf Burfeindt regiert die Sängerschützen

Olaf Burfeindt (45) ist der neue Sängerschützenkönig des MGV Treue von 1911. Tosender Applaus brach aus, kurz nachdem Präsident Michael Jobmann den Betriebsleiter aus Heitmannshausen proklamiert hatte. Burfeindt, der auch "König der Könige" ist, dankte als erstes seiner Frau Sylvia dafür, dass sie ihm die "Freigabe" zum Schuss auf die Königsscheibe erteilt hatte und legte gleich einen flotten Ehrentanz mit seiner Liebsten aufs "Parkett".Schützensplitter"Ich will es richtig krachen lassen und freue mich auf das Jahr", so Olaf Burfeindt, der schon Königserfahrung hat. Der zweifache Vater ist seit 1989 im Verein, Gründungsmitglied der Schießsportabteilung und Mitglied im "Koma-Club". Zu seinen Adjutanten wählte Burfeindt Matthias Prigge und Ralf Meyer. In seiner Freizeit ist Burfeindt auch in der Feuerwehr und im Heimatverein aktiv.Die Stimmung bei der Proklamation im Garten von Öttings Gasthaus war wie gewohnt super. Die Sängerschützen machten ihrem Namen alle Ehre und sangen und klatschten, was das Zeug hielt. Der frisch gebackene Präsident Michael Jobmann, der in diesem Jahr zum ersten Mal die Proklamation vornahm, hob noch einmal die herausragende Leistung der Kinderschützenfest-Organisatorinnen hervor. Trotz Ferien sei das Fest sehr gut besucht gewesen, so Jobmann.1. Ritter: Jens Zych2. Ritter: Marko TimmermannBeste Dame: Sandra RopersBeste der Besten Damen: Antoinette VölksenJungschützenkönig: Carsten ClaudéJungschützenkönigin: Katharina RuehsBeste Schützin: Wiebke StarzinskiBester Mann: Tobias HolstKinderkönig: Marvin ThienKinderkönigin: Susann RopersPrinzessin: Victoria SchuldtPrinz: Jesse Klehn