"Simply the best": Stade sagt Tschüss zu Egon Ahrens

Am seinem letzten Abend als Intendant des Stadeums stand er selbst im Rampenlicht der Bühne, auf die er in den 16 Jahren seines Wirkens unzählige Musiker, Schauspieler und andere Künstler geholt hat: Mit einem Showprogramm wurde Egon Ahrens am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Rund 450 Gäste fanden sich beim Abschieds-Empfang ein. Sie bedachten den scheidenden Stadeum-Chef mit Standing Ovations, nachdem dieser ein flammendes Plädoyer für die Kulturförderung gehalten hat. Die Sänger der Musikrevue-Truppe "Sweet Soul Music" brachten es mit einem Tina Turner-Song musikalisch auf den Punkt, was Ahrens für das Stadeum und damit auch für Stade geleistet hat: "You're simply the best, better than all the rest".Seiner Nacholgerin Silvia Stolz versicherte Ahrens, dass sie sich den richtigen Arbeitsplatz ausgesucht habe: "Ein tolles Haus, eine tolle Stadt, ein toller Job, und tolle Kollegen. Das ist wie ein Sechser im Lotto."Mehr über Ahrens' Verabschiedung lesen Sie am Mittwoch in der Print-Ausgabe des WOCHENBLATT und an dieser Stelle (mitsamt kleiner Fotogalerie) online.