Einkaufsgutscheine gewonnen

Mobiles Bezahlen wurde bei Mohr kürzlich besonders belohnt



Unter dem Motto "Hast du Stil – zahl mobil" konnten Kunden des Modehauses Mohr in Dollern vor kurzem an einem Gewinnspiel der Sparkasse Stade-Altes Land teilnehmen. Mitarbeiter der Sparkasse stellten vor dem Haupteingang das kontaktlose Bezahlen vor. Wer an den zwei Aktionstagen mit der Girocard, einer Kreditkarte oder mit dem Handy seinen Einkauf kontaktlos bezahlt hat, erhielt ein "kontaktLOS" und war gewinnberechtigt. Aus den über 200 Losen wurden jetzt die drei Preisträger ermittelt. Den ersten Preis, einen Einkaufsgutschein über 250 Euro, hat Björn Lindenblatt aus Hollern gewonnen. Über den zweiten Gutschein im Wert von 125 Euro freut sich Anke Büsselmann aus Bliedersorf und der dritte Gutschein im Wert von 75 Euro geht an Alexander Justus aus Drochtersen.