Aus der Körperform lesen

"Die individuelle Körperform eines Menschen verrät viel über dessen Lebensgeschichte", sagt Gabriele Riepe. So kann die erfahrene Heilpraktikerin beispielsweise anhand von Rückenhaltung oder Augen- und Kieferform erkennen, unter welchen Einflüssen ihr Gegenüber steht oder in jungen Jahren stand. "Ein kerzengrader Rücken lässt auf eine Erziehung mit viel Disziplin und Leistungsdruck schließen, ein gebeugter Rücken hingegen auf Anpassung und Widerstandslosigkeit", erklärt sie. "Und das kann auch viele Jahre später Auswirkungen auf diverse Krankheitszustände haben."Gabriele Riepe wendet die Körper-Resonanz, auch als "IMpuls®" nach Bernhard Voss genannt, u.a. an, um die Ursache von Beschwerden zu erkennen und eine geeignete Behandlungsmethode zu ermitteln. Bei der Therapie wendet die Heilpraktikerin und Physiotherapeutin u.a. Techniken wie Osteopathie oder Cranio-Sacral-Therapie sowie Ohrakupunktur an. Auch systemische Aufstellungen, bei denen Ängsten oder Süchten auf den Grund gegangen wird, gehören zum Behandungsspektrum von Gabriele Riepe. "Bei der Wahl der Therapie kommt es immer auch auf den Menschentyp an", erklärt die Heilpraktikerin. "Nicht jede Behandlungsmethode ist für jeden geeignet. Deshalb sind eine ausgeführliche Anamnese und exakte Beobachtung zu Beginn der Therapie besonders wichtig."Zurzeit ist die Naturheilpraxis für Körper-Resonanz nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet, da Gabriele Riepe zusätzlich in Stade als Physiotherapeutin arbeitet. Ab Anfang 2019 wird sie jedoch an fünf Tagen pro Woche für ihre Patienten in Agathenburg zur Verfügung stehen. Termine gibt es nach Vereinbarung.Naturheilpraxis für Körper-ResonanzGabriele RiepeLieth 1 in AgathenburgTel. 04141-7977448www.körper-resonanz.deRegelmäßig hält Gabriele Riepe in ihrer Praxis Vorträge über Möglichkeiten der "IMpuls®"-Therapie. Nächste Termine sind Dienstag, 30. Oktober, und Dienstag, 13. November, jeweils um 18 Uhr. Die Teilnahme kostet 10 Euro, um Anmeldung unter Tel. 04141-7977448 wird gebeten.Weitere Leistungen von Gabriele Riepe sind Kieferbehandlungen bei Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD) sowie Hilfe bei Gewichtsreduktion und Nikotinentwöhnung. Zudem übernimmt sie Hautunterspritzungen mit Hyaluronsäure, um Falten zu reduzieren und Gesichtspartien aufzubauen.