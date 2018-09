Das E-Center Drewes ist energieeffizient und mit viel Liebe zum Detail gestaltet

Das komplett umgebaute Gebäude in der Horneburger Ortsmitte ist nicht wieder zu erkennen. Bis auf die Decke und den Boden präsentiert sich der Markt unter der Leitung von Tobias Bäck völlig neu, modern und ansprechend. Wer den Markt betritt, fühlt sich sofort wohl. Die Inhaber-Familie Drewes hat beim Umbau großen Wert auf individuelles Design gelegt und mit viel Liebe zum Detail einen kundenfreundlichen Markt geschaffen, den es in dieser Form kein zweites Mal gibt.Ein wichtiges Augenmerk liegt zudem auf Energie-Effizienz und Umweltfreundlichkeit. "Dank einer modernen CO2-Kühlung müssen keine umweltschädlichen Kühlmittel mehr eingesetzt werden", betont Claus Drewes. Alle Kühlschränke wurden zudem mit Türen versehen, so dass wesentlich mehr Energie gespart wird. In puncto Beleuchtung hat Familie Drewes in die modernste LED-Technik investiert und außerdem das Mobiliar komplett erneuert.