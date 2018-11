Fontane-Apotheke Stade: Viele treue Kunden

Fontane Apotheke: Top-Beratung und Top-Preise

Mit großem Erfolg bietet die Fontane-Apotheke in Stade, Stockhausstraße 1a (Tel 04141-2525, http://www.fontane-apotheke-stade.de ) jeden Mittwoch und jeden Samstag einen Marktrabatt an. Als Nachbarn des Stader Wochenmarktes gewährt die Apotheke allen Senioren den ganzen Tag lang 20 Prozent Dauerrabatt auf frei verkäufliche Artikel. Für jede Generation ein Knüller sind die monatlich wechselnden Angebote zu Internetpreisen. "Wir bedanken uns bei den vielen Stammkunden für die Treue", sagen Apotheken-Inhaber Andrea und Dr. Achim Gullatz, die bis vor kurzem eine weitere Apotheke am Stader Pferdemarkt betrieben. Das Team freut sich, seinen Kunden schon bald Parkplätze im neuen Parkhaus nebenan anbieten zu können. Die erste Stunde Parken ist dort gratis. Zusätzlich wird es dann einen Kurzzeit-Parkplatz für Kunden direkt vor der Apothekentür geben.