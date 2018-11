Wohltuende Massagen bei Pom Panda Stade

Neu: Pom Panda-Thaimassagen in Stade



Mit ihren traditionellen Thai- und Wellnessmassagen bringt Somkid Haude Wellness und Wohlbefinden nach Stade. Die Thailänderin verfügt über 30 Jahre Berufserfahrung und eröffnet ihr neues, mit Liebe zum Detail eingerichtetes Studio an der Kehdinger Straße 10 am Freitag, 23. November. Termine können schon jetzt unter Tel. 04141-8609964 vereinbart werden."Pom Panda ist mein Spitzname", verrät die fröhliche Asiatin. Zu ihrem Angebot gehören traditionelle Thaimassage, Asia Blend Ölmassage (eine Thaimassage mit Aromaöl), Fußmassage, Kräuterstempelmassage sowie Rücken-, Nacken- oder Kopfmassage. Wichtig zu wissen: Erotikmassagen werden nicht angeboten.Die Kunst des Massierens erlernte Somkid Haude an der bekannten Wat Po Massageschule in Bangkok. In ihrer Heimat arbeitete sie auch als Physiotherapeutin. "Bei Rückenschmerzen, Muskelverspannungen oder Stress ist eine Thaimassage sehr zu empfehlen", sagt die Expertin. Und fügt hinzu: "Ein Gutschein für eine Massage bei ,Pom Panda' ist eine tolle Geschenkidee für die Advents- und Weihnachtszeit."