Glücklicherweise waren keine Personen in dem Schuppen

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstag gegen 10.05 Uhr in einer Gartenlaube in der Straße Hinter der Bahn eine an einer Heizung angeschlossene Propangasflasche in einer Gartenlaube explodiert. Ein benachbartes Gebäude der Abwasserbeseitigung des Landkreises wurde durch die Druckwelle beschädigt. Aufgrund der weit verstreut herumliegenden Trümmerteile musste die benachbarte Bahnlinie für Aufräumarbeiten rund eine halbe Stunde gesperrt werden.