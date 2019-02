"Die6" starten ihr "Konzertjahr": Gleich zwei auf einen Streich

Kulturinitiative "Die6" holt "Blues Package" und "21twenty" in den Winsener Marstall

bs. Winsen. Zwei auf einen Streich: Mit gleich zwei nahe aufeinander folgenden "Knaller"-Konzerten starten die Mitglieder von "Die6" jetzt in ihr "Konzertjahr" 2019. "Wir freuen altbewährtes und etwas komplett neues nach Winsen zu holen. Die Besucher werden begeistert sein", kündigt Norbert Beins von "Die6" die Bands "Blues Package" und "21twenty" jetzt bei einem Pressegespräch an.Den Anfang machen die vier Bluesrocker aus Hamburg: Nach Auftritten in Winsen und als Haupt-Act bei unzähligen Festivals, zeigen die Musiker von "Blues Package" nicht die geringsten Ermüdungserscheinungen und freuen sich, nach dreijähriger Pause, erneut den örtlichen Marstall am 16. März zum Beben zu bringen. "Der rockige, tanzbare und satt groovende Sound, wird die Winsener begeistern", verspricht Norbert Beins.Quasi direkt im Anschluss geht es nahtlos "rockig" weiter: Am 27. April gastieren die fünf Musiker von "21twenty" erstmals in Winsen. "Wir haben die Jungs gesehen und schon nach wenigen Minuten war uns klar, die müssen wir in den Marstall holen", erzählt Norbert Beins weiter. Begeistert waren "Die6" vor allem, wie schnell die Profi-Musiker aus Hamburg mit ihren ausdrucksstarken Stimmen, rockigen Gitarrenriffs und Gitarren- und Klaviersoli das Publikum mitrissen. "Das war nicht zu fassen, wie schnell da Stimmung aufkam", ergänzt "Die6" Mitglied Jochen Fischer. Besucher des Konzertes können sich auf "liebevoll entstaubte und modern interpretierte" Blues Cover-Songs aus den 40er bis 60er Jahren freuen. "Wir machen keinen traurigen, langweiligen Blues sondern Musik zum Aufwachen", beschreibt Sänger Christian Blenker, der zusammen mit seinen Bandkollegen Philipp Straske (Gitarre), Stefan Ziethen (Piano), Stein Tumert (Bass) und Markus Höne (Schlagzeug) seit rund drei Jahren auf der Bühne steht, den Sound der Band.Karten gibt es unter "www.die6.eu" oder an den Vorverkaufsstellen beim TUI Reisecenter und in der TouristInformation zum Preis von jeweils 17 Euro. Wer direkt bei beiden Konzerten zuschlägt, erhält einen satten Rabatt: Der Preis eines Kombi-Tickets beträgt 30 Euro. Beide Konzerte starten um 20 Uhr.