Luhdorf: Gebührend Faslam gefeiert

Auch in Ludorf wurde am vergangenen Wochenende wieder Faslam gefeiert. Mit viel Musik, Spaß und guter Laune, trafen sich die "Jecken" bereits am vergangenen Donnerstag, um ihre fünfte Jahreszeit beim "Jeckausgraben" gebührend zu begrüßen. Direkt am Freitag ging die bunte Sause weiter: der traditionelle Knobelabend lockte zahlreiche Feierfreunde in die örtliche Schützenhalle. Geschnorrt und weiter gefeiert wurde dann am Samstag: Beim Lumpenball tanzten erneut hunderte Besucher zur Live-Musik der Band Casino Royal. Mit der Kindermaskerade und dem Faselabend verabschiedeten sich die Luhdorfer am Sonntag von der schönen Faslamszeit.