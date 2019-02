Judith Höfler ist neue Ortsvorsitzende der FDP Salzhausen

Einen neuen Vorstand wählte die FDP Salzhausen jetzt auf ihrer Jahreshauptversammlung in "Rüter's Hotel & Restaurant". Judith Höfler (36) aus Vierhöfen wurde einstimmig zur neuen Ortsvorsitzenden gewählt und Oliver Drewes (42) aus Wulfsen zu ihrem Stellvertreter.Judith Höfler übernimmt als Vorsitzende das Amt von Dr. Wolff-Dietrich Botschafter (Eyendorf). "Ich halte sie für sehr kompetent. Sie hat Biss und kann Menschen begeistern. Genau das brauchen wir", lobt Botschafter seine Nachfolgerin. Inklusion, Teilhabe und ambulante Pflege sind "Herzensthemen" von Judith Höfler, die als Förderschullehrerin arbeitet und Mutter zweier Kinder ist. "Für mich ist das Ziel von Inklusion erst dann erreicht, wenn die Gesellschaft sich so gewandelt hat, dass es überflüssig ist, überhaupt ein Wort dafür zu haben", sagt die Liberale. Sie engagiert sich bereits im Landesfachausschuss Schule und unterstützt die Anliegen der Gemeinschaft der Pflegedienste im Landkreis Harburg.Oliver Drewes tritt als stellvertretender FDP-Vorsitzender in die Fußstapfen von Manfred Nienstedt (Salzhausen). "Mit ihm haben wir einen starken Partner an der Seite von Frau Höfler. Er hat Erfahrung in der Politik und wurde bereits für sein Engagement ausgezeichnet", sagt Nienstedt über seinen Nachfolger. Der zweifache Familienvater und Unternehmer Oliver Drewes bekam das Bundesverdienstkreuz für seinen tatkräftigen Einsatz in Afrika, wo er ein Waisenhaus gründete und dessen Geschicke bis heute lenkt (das WOCHENBLATT berichtete).Dr. Wolff-Dietrich Botschafter und Manfred Nienstedt fungieren im Ortsverband künftig - ebenso wie Klaus-Peter Lohmann (Salzhausen) - als Beisitzer. Das Amt des Schatzmeisters hat der ebenfalls in Salzhausen lebende Peter Schmidt inne.