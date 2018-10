Winsener Schanzenhof feiert 20-jähriges Bestehen

Das Jahr 1998 war ein sehr bewegtes Jahr: Helmut Kohl wird nach 16-jähriger Regentschaft als CDU-Bundeskanzler durch seinen SPD-Nachfolger Gerhard Schröder abgelöst. Die D-Mark feiert ihr 50-jähriges Bestehen - und in Winsen wurde ein großes Stück Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte geschrieben. Am 15. Oktober feierte der Schanzenhof seine Eröffnung, den die Kaufmannsfamilie Kröger in Zusammenarbeit mit der Edeka errichtet hatte - und der nun sein 20-jähriges Bestehen feiert.Bereits 1994 hatte die Familie Kröger den Edeka-Neukauf in der Plankenstraße eröffnet. Der Kaufmann und Firmengründer Hellmut Kröger setzte in Winsen seine Söhne Sönke und Dirk als Geschäftsführer ein. Die Familie betrieb damit nach Hamburg-Wandsbek und Hamburg-Bergedorf in der Luhestadt ihre dritte Filiale. Schon bald reichte der Platz in der Plankenstraße aber nicht mehr aus, weshalb man den Schanzenhof-Bau am Schanzenring beschloss."Unsere Baustelle war 1998 die größte im Landkreis Harburg. Das Bekenntnis zur Innenstadt als Standort war und ist auch heute noch eine Investition in die Zukunft. Dass wir dieses Vorhaben umsetzen konnten, war auch der damaligen Winsener Stadtdirektorin Angelika Bode zu verdanken, die immer hinter uns stand", blicken Dirk und Sönke Kröger zurück.Neben dem Unternehmen Edeka Kröger ließen sich im Schanzenhof-Center mit einer Gesamtfläche von 7.000 Quadratmeter weitere Gewerbetreibende mit ihren Geschäften nieder. Allein der Edeka-Bereich mit rund 70 Mitarbeitern - darunter sechs Auszubildende - umfasst etwa 3.000 Quadratmeter. Für alle Kunden des Schanzenhof stehen über 300 Parkplätze zur Verfügung.Kürzlich erfolgte ein kompletter Umbau bei Edeka Kröger, bei dem der Markt an die neuen Energiestandards angepasst und die Fleischerei saniert wurde."Die Kunden schenken uns seit der ersten Stunde großes Grundvertrauen und schätzen die persönliche Atmosphäre, das persönliche Gespräch", so Dirk und Sönke Kröger. "Unsere Kunden und Mitarbeiter sind für uns das Wichtigste! Zufriedenheit auf allen Seiten ist unser Ziel."• Viele Attraktionen für Klein und Groß gibt es anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Schanzenhofes am Freitag, 19., und Samstag, 20. Oktober, bei Edeka Kröger. Die Besucher dürfen sich unter anderem freuen auf die "Wandelbar", den etwas anderen Sektempfang, und auf die tierische "Sheep Show".