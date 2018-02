Neu: Gratis-Lesestoff von der Tauschbörse in der ehemaligen Schule in Haddorf

Tolles Angebot für Leseratten vom Lande: In der Stader Ortschaft Haddorf gibt es jetzt eine Büchertauschbörse. Nach dem Prinzip "Buch gegen Buch" kann sich dort nun jedermann mit neuem Lesefutter versorgen.Der Grundstock von 500 Büchern stand schnell in den neu angeschafften Regalen des Mehrzweckraums im Gemeinschaftszentrum "ehemalige Schule" an der Bockhorner Allee 1. Initiatorin Gerlind Hankel, Vortstandssekretärin im Ruhestand, die sich vielfach ehrenamtlich für das Dorf engagiert, ist leidenschaftliche Bücherfreundin und stellte Dutzende Exemplare aus ihrer Privatsammlung für die Börse zur Verfügung. Durch Mundpropaganda gaben zahlreiche weitere Bürger gut erhaltene Schmöker bei ihr ab.Auch Ortsbürgermeister Hermann Müller steuerte einige Bücher bei. Müller freut sich, dass der frisch renovierte Mehrzweckraum, in dem die Gemeinde eine Leseecke einrichtete, nun mit noch mehr Leben gefüllt wird. Ursprünglich war als Tauschbörse eine umfunktionierte Telefonzelle vorgesehen, "doch das war uns eine Nummer zu klein", sagt Bürgermeister Müller.Die Tauschbörse findet jeden Montag von 15 bis 18 Uhr statt. Teilnehmer bringen einfach ausgelesene, interessante und gut erhaltene Bücher - gerne auch Kinderbücher und Hörbücher - zum Tausch mit. Zum aktuellen Sortiment gehören viele Bestseller-Romane und Werke angesagter Krimi-Autoren. In Kürze wollen Konfirmanden der Markus-Kirchengemeinde aus Stade-Hahle die Sammlung um ein Paar Dutzend Jugendbücher aufstocken.Neben dem Büchertausch sind viele weitere Aktivitäten in Planung. Angedacht sind Vorlesestunden für Kinder, u.a. unter Beteiligung des Vereins "Stade liest" um die Vorsitzende Karin Münz, ein Bilderbuchkino für Kinder und Filme-Nachmittage.• Die erste Tauschbörse beginnt am Montag, 19. Februar, um 15 Uhr.