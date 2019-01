Nachbarschaft Buchholz sucht weitere Förderer

Arbeit der Diakone der evangelischen Jugendarbeit soll weiter gestärkt werden

Der Förderkreis der evangelischen Jugend in der Nachbarschaft Buchholz sucht weitere Unterstützer, um die Arbeit der beiden Diakone Maren Waldvogel und Daniel Geßner stärken zu können. "Die Arbeit für Kinder und Jugendliche ist uns wichtig", betont Susanne Prünte vom Förderkreis. Teilnehmer erhielten in den Kursen eine christliche Orientierung, nähmen an Freizeiten sowie am vielfältigen Ausbildungs- und Fortbildungsprogramm teil und vertieften dabei Eigenverantwortung.Die beiden Diakone haben ein Gespür dafür, was Jugendliche in den vier Gemeinden der Nachbarschaft - St. Paulus, St. Johannis, Kreuzkirche in Sprötze sowie Martin Luther in Holm-Seppensen - interessiert und wofür sie sich einsetzen wollen. Egal ob Durchstarter-Kurse, Konfirmanden-Camps oder Kinderkirchentage: Die Angebote sind stets gut besucht. Zudem bilden Maren Waldvogel und Daniel Geßner in jedem Jahr 25 Jugendliche in den "Juleica"-Kursen zu Jugendleitern aus.Damit die Diakone auf ganzen Stellen arbeiten könne, sammelt der Förderkreis Spenden. Pro Jahr müssen so 27.000 Euro aufgetrieben werden. Über die Dauer und Höhe entscheidet jeder Unterstützer selbst, auch darüber, ob er sich aktiv oder passiv für den Förderkreis engagieren möchte. "Sie können eine Unterstützung auch verschenken, dafür werden schön gestaltete Urkunden vorbereitet", erklärt Carsten Marcus vom Förderkreis.• Wer die Kinder- und Jugendarbeit in den Buchholzer Kirchengemeinden unterstützen möchte, meldet sich bei Susanne Prünte unter susanne.pruente@evj-buchholz.de. Infos zum Förderkreis gibt es unter www.evj-buchholz.de/foerderkreis