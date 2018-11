Uwe Carstens ist nun Ehrenmitglied von KKS "Tell"

Aufgrund seiner Treue zum Verein wurde KKS "Tell"-Mitglied Uwe Carstens (Foto) jetzt zum Ehrenmitglied ernannt. Er gehört dem Verein seit 1970 an und ist seit 1973 Waffenwart des Vereins. 1982, 1993 und 2004 war er Vizekönig sowie 2001 und 2010 Schützenkönig. Uwe Carstens hat viele Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, u.a. die "Tell"-Medaille, "Tell"-Verdienstnadel in Gold, die Kreismedaille und die Ehrennadel in Silber des Landesverbandes Hamburg. In den 48 Jahren im Verein hat er vieles im Schießsport bewegt. Die Urkunde verlieh ihm im Namen des Vorstandes und der Mitglieder Präsident Klaus Ubert.Geehrt wurden auch die Pistolenschützinnen, Landesmeisterin Daniela Weinitzke und Vizelandesmeisterin Birgit Weinitzke.