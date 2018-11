Hallenneubau findet wie geplant statt

Buchholz: Grünen-Antrag zur Verschiebung der Baumaßnahme findet im Sport-Ausschuss keine Mehrheit

Nachdem Buchholz' Finanzdezernent Dirk Hirsch bei der Einbringung des Doppelhaushaltes so deutlich wie nie klargemacht hat, dass der Nordheidestadt der finanzielle Kollaps droht und schon in wenigen Jahren Kredite nicht mehr aus dem laufenden Haushalt finanziert werden könnten, sind die Parteien im Buchholzer Stadtrat emsig auf der Suche nach Einsparpotenzialen. Während die CDU die stufenweise Abschaffung der freiwilligen Zuschüsse für Vereine beantragt hat (s. Artikel auf Seite 1), wollte die Grünen-Ratsfraktion den Neubau der Sporthalle an der Heideschule so lange zurückstellen, bis die vom Landkreis Harburg gebaute Sporthalle an der benachbarten IGS zur Verfügung steht. Vermutlich wird das 2020 der Fall sein. Der Antrag fand auf der Sitzung des Schul- und Sportausschusses am Montagabend allerdings keine Mehrheit, die Grünen zogen den Antrag daraufhin zurück.Mit der Verschiebung des Neubaus hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, erklärt Grünen-Ratsherr Joachim Zinnecker. Zum einen hätte man eine Verschärfung fehlender Hallenzeiten durch den Abriss der Heideschule-Sporthalle vermieden, wenn dieser erst nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen IGS-Sporthalle erfolgt wäre. Zudem wäre der Haushalt im Bereich der Nettokreditaufnahme deutlich entlastet worden. "Es ergibt sich damit ein Handlungsspielraum für andere dringend benötigte Investitionen", betont Zinnecker.Der Neubau der Sporthalle soll jetzt wie geplant umgesetzt werden. Für die Baumaßnahme an der Heideschule stehen bis zum Jahr 2020 insgesamt 2,2 Millionen Euro in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes zur Verfügung. Die Verwaltung erwartet Zuschüsse von der Kreisschulbaukasse sowie aus Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderprogramm in Höhe von zusammen 916.600 Euro. Mit der Umsetzung der Baumaßnahme soll im kommenden Jahr begonnen werden.