Der TÜV Nord infomiert über den Führerschein

Dass man eine Fahrerlaubnis benötigt, um ein motorisiertes Fahrzeug auf

öffentlichen Straßen führen zu dürfen, ist weitgehend bekannt. Etwa 37,5

Millionen Menschen haben 2017 einen Kartenführerschein für Krafträder, Pkw,

Lkw, Busse und sonstige Kraftfahrzeuge besessen. Die vor dem 1. Januar 1999

ausgestellten Papierführerscheine sind hier noch nicht mitgezählt. Doch welche

Führerscheinklasse braucht man beispielsweise für einen Urlaub mit dem

Wohnmobil oder einem zusätzlichen Anhänger? Wie verhält es sich im Ausland

und was passiert, wenn man sich in der Probezeit nicht an die Vorschriften hält?

Heiko Tamke, Leiter der TÜV-STATION Buchholz-Steinbeck, bringt Licht ins

Dunkle.

Der Führerschein gilt vor allem für junge Erwachsene als einer der Meilensteineauf dem Weg zur Selbstständigkeit. Bevor es aber zur theoretischenFührerscheinprüfung, beispielsweise an einer der Stationen von TÜV NORD,gehen kann, müssen die Anwärter die benötigten Dokumente für denFührerscheinantrag zusammenstellen. „Wer seine Fahrerlaubnis beantragenmöchte, muss sich mit allen erforderlichen Unterlagen an die zuständigeFahrerlaubnis-Behörde wenden“, sagt der TÜV-Experte. Je nach Bundeslandsind Einwohnermeldeamt, Straßenverkehrsamt oder Kreisbehörde dafürzuständig. Oft übernehmen auch Fahrschulen die Beantragung für ihre Schüler.„Zu den vollständigen Papieren gehört ein gültiger Personalausweis oderReisepass, die Teilnahmebestätigung über einen Erste-Hilfe-Kurs und einaktuelles biometrisches Passbild“, so der Stationsleiter. Außerdem muss maneine normale Sehtest-Bescheinigung vorlegen. Für die Führerscheine der C- undD-Klassen für Lkw und Busse ist darüber hinaus ein ärztliches Zeugnis über diekörperliche und geistige Eignung erforderlich.Ist die Prüfung erst bestanden, erhalten Fahranfänger ihren Führerscheinzunächst zwei Jahre auf Probe. Eine Ausnahme bilden hier dieFührerscheinklassen AM für Kleinkrafträder, L und T für Traktoren sowie die„Mofa-Prüfbescheinigung“. In der Probezeit gilt ein absolutes Alkoholverbot, alsoeine Promillegrenze von 0,0. Außerdem haben Verkehrsverstöße bekanntlichhärtere Konsequenzen als danach. „Hier wird zwischen schwerwiegenden undweniger schwerwiegenden Zuwiderhandlungen unterschieden. Leichte Verstößewie Falschparken haben für Fahranfänger keine anderen Folgen als für jedenanderen auch“, erklärt Heiko Tamke, Leiter der TÜV-STATION Buchholz-Steinbeck. „Während der Probezeit führen gewichtige Verstöße wie eineAlkoholfahrt, das Überfahren einer roten Ampel oder wie die Nutzung desHandys zu bestimmten (besonderen) Maßnahmen.“ In dem Fall wird der Fahrerzur Teilnahme an einem Aufbauseminar verpflichtet und seine Probezeitverlängert sich um weitere zwei Jahre.Es gibt zwei Arten von Aufbauseminaren. as herkömmliche Aufbauseminar wirdvon Fahrlehrern geleitet, beinhaltet eine Fahrprobe und einen Kurs bestehendaus vier Sitzungen. Das „Besondere Aufbauseminar“ richtet sich anFahranfänger, die unter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer erwischtwurden. Dieses wird von anerkannten Verkehrspsychologen durchgeführt, wiedenen von Nord-Kurs (www.nord-kurs.de/home/). Nach einem Vorgesprächerhält man in drei Gruppensitzungen Informationen über die Wirkung vonAlkohol und Drogen auf die Fahrtüchtigkeit und erarbeitet Verhaltensstrategienfür ein verkehrsgerechtes Fahren. „Wer nach der Teilnahme am Aufbauseminargleichermaßen Verstöße begeht, wird schriftlich verwarnt und dazuaufgefordert, innerhalb von zwei Monaten an einer verkehrspsychologischenBeratung teilzunehmen“, sagt Tamke. Für die Teilnahme an der Beratungwerden zwei der zuvor erhaltenen Punkte in Flensburg abgezogen. Lässt mandie Frist verstreichen und verstößt noch einmal schwerwiegend oder zweimalweniger schwerwiegend gegen Verkehrsregeln, wird der Führerschein für dreiMonate entzogen. „Nicht nur deshalb sollte man lieber rechtzeitig Punkteabbauen und sich an die Regeln halten“, so der Stationsleiter. Übrigens: AuchNicht-Fahranfänger können seit 2014 gezielt Punkte abbauen, indem sie aneinem Fahreignungsseminar von TÜV NORD teilnehmen. Das kann besondersdann einen Sinn ergeben, wenn man selbst keine Punkte haben darf, umBegleitperson für einen 17-jährigen Fahrer zu sein.Bei wiederholten starken Verkehrsvergehen oder Führerscheinverlust kann dasStraßenverkehrsamt auch unabhängig von der Probezeit eine Prüfung derFahrtauglichkeit fordern: die MPU. Doch was genau ist das? „MPU steht fürMedizinisch-Psychologische Untersuchung“, erklärt Heiko Tamke, Leiter derTÜV-STATION Buchholz-Steinbeck. „Diese kann im Medizinisch-PsychologischenInstitut von TÜV NORD an mehr als 50 Standorten durchgeführt werden undbesteht aus drei Teilen: einer medizinischen Untersuchung, einem Gespräch miteinem Verkehrspsychologen und einem Reaktionstest.“ Bei Drogen- undAlkoholfällen kann ein Abstinenzbeleg gefordert werden. Dabei werden über einJahr in unregelmäßigen Abständen Urin- und Haarproben genommen, um dieDrogenabstinenz festzustellen. Die Anzahl der durchgeführten MPUs ist in derZeit von 2006 bis 2016 um knapp 15.000 gesunken. Trotzdem wurden lauteiner Statistik der Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2016 rund 90.000MPUs durchgeführt. Der häufigste Grund für die Maßnahme: Fahren unterEinfluss von Alkohol und Drogen. Aber auch bei zu vielen Punkten in Flensburgoder besonders aggressivem Verhalten kann der im Volksmund sogenannte„Idiotentest“ verlangt werden, bevor man die Fahrerlaubnis zurück erhält.Termine für eine MPU können kostenlos unter 0800 888 3369 vereinbartwerden.Doch selbst, wenn die Probezeit bestanden ist, stellt sich so manchem dieFrage, was er mit seinem Führerschein eigentlich darf und was nicht. Einesolche Situation entsteht beispielsweise, wenn man sich ein anderes Gefährt fürden Urlaub leihen möchte. So zum Beispiel, wenn man plant, mit einemWohnmobil in der Urlaub zu fahren. Diese bieten die Freiheit, einfachloszufahren und spontan über das Ferienziel zu entscheiden. Bevor man sichjedoch eine Ferienwohnung auf Rädern mietet oder kauft, gilt es zu klären, werwelches Wohnmobil überhaupt fahren darf: „Das kommt ganz auf das zulässigeGesamtgewicht des Fahrzeugs und das Ausstellungsdatum des Führerscheinsan“, erklärt Heiko Tamke, Leiter der TÜV-STATION Buchholz-Steinbeck.Wer vor 1999 seinen Führerschein der Klasse 3 erworben hat, darf Fahrzeugemit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7,5 t fahren. Sollen auch jüngereFahrer das Steuer übernehmen, muss bedacht werden, dass Fahrer mit demneuen Führerschein der Klasse B Reisemobile von höchstens 3,5 t fahrendürfen. Für schwerere Gefährte von bis zu 7,5 t wird der Lkw-Führerschein derKlasse C1 benötigt.Ob man sich für mehr Platz oder ein kompakteres Modell entscheidet,beeinflusst auch die Reisegeschwindigkeit. „Die Richtgeschwindigkeit vonMobilen mit bis zu 3,5 t zulässiger Gesamtmasse liegt auf Bundesautobahnenund Kraftfahrstraßen bei 130 km/h, bei größeren Fahrzeugen beträgt diezulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h“, sagt der TÜV-Experte.Wer darf welchen Anhänger ziehen?Ähnlich verhält es sich mit Anhängern. Sie bieten zusätzlichen Platz für vielGepäck oder sperriges Transportgut wie Boote oder Jet-Skis. Doch für welchenAnhänger braucht man eine zusätzliche Fahrerlaubnisklasse?„Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von bis zu 750 kg dürfen beiBesitz der Fahrerlaubnisklasse B immer gezogen werden – auch wenn dadurchdie Summe der zulässigen Gesamtmassen von Auto und Anhänger (gleichzulässige Gesamtmasse des Gespanns) 3,5 t übersteigt“, sagt Heiko Tamke,Leiter der TÜV-STATION Buchholz-Steinbeck. Wenn die zulässige Gesamtmassedes Anhängers 750 kg übersteigt, ist er mit Klasse B zulässig, solange diezulässige Gesamtmasse des Gespanns maximal 3,5 t beträgt. Tamke:„Besonders für Caravaner ist hier der B-Führerschein mit Schlüsselzahl 96interessant. Mit diesem erhöht sich die zulässige Gesamtmasse des Gespannsauf 4,25 t.“Sind die oben genannten Bedingungen nicht erfüllt, so ist mindestens einFührerschein der Klasse BE erforderlich. „Mit einem BE-Führerschein dürfenhinter Kraftfahrzeugen der Klasse B Anhänger mit einer zulässigenGesamtmasse von bis zu 3,5 t gezogen werden“, weiß der Stationsleiter.Wer noch mehr transportieren will, benötigt einen Lkw-Führerschein der KlasseC1E. „Hiermit erhöht sich die Obergrenze der zulässigen Gesamtmasse derFahrzeugkombination auf 12 t.“Selberfahren im Urlaub bedeutet für viele Freiheit und uneingeschränkteMobilität. Geht die Reise ins Ausland, benötigt man in manchen Fällen einespezielle Fahrerlaubnis.„Der Internationale Führerschein ist eine amtliche Übersetzung der nationalenFahrlizenz und gilt auch nur in Kombination mit dieser“, erklärt Heiko Tamke,Leiter der TÜV-STATION Buchholz-Steinbeck. „Das Dokument kann bei derörtlichen Führerscheinstelle oder den Straßenverkehrsämtern beantragt werden,zusätzliche Tests oder Prüfungen müssen nicht abgelegt werden.“ Wer nocheinen alten grauen oder rosafarbenen Papier-Führerschein hat, muss diesenbeim Antrag gegen den scheckkartenförmigen EU-Führerschein eintauschen.Neben 15 bis 20 Euro für den Internationalen Führerschein kommen dann 24Euro für den neuen hinzu. „Dabei sollte man unbedingt darauf achten, dass allezuvor genehmigten Fahrzeugklassen auf die neue Karte übernommen werden“,erklärt der TÜV-Experte.Der Internationale Führerschein wird für Asien, Afrika, Mittel- und Südamerikabenötigt. Auch in Australien und Neuseeland ist dieser ratsam. In den USAkommt es auf die Bestimmungen im jeweiligen Bundesstaat an. Für einigeosteuropäische Länder wird er vom Auswärtigen Amt empfohlen. In EU-Ländernist der Internationale Führerschein nicht notwendig. Laut einer Entscheidungder EU-Kommission aus dem Jahr 2000 dürfen diese kein zusätzlichesDokument verlangen. Auch in Island, Liechtenstein, Norwegen und in derSchweiz kommt man ohne Zusatzdokument aus.Die Experten von TÜV NORD Buchholz stehen allen Fahrern undFahrzeughaltern in Fragen zum Führerschein, Fahrzeugsicherheit und Mobilitätzur Verfügung.