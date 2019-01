Die Lebensretter aus Brest

Ortsfeuerwehr hat hat dritte AED-Gruppe in der Samtgemeinde gegründet

Immer mehr Ortswehren bilden eigene AED-Gruppen, um Menschen in Lebensgefahr schnell zu Hilfe eilen zu können. Ein AED (Automatisierter Externer Defibrillator) kommt bei einem Herzstillstand zum Einsatz. Jetzt ist auch die Brester Feuerwehr in der Lage, in Notfällen die entscheidenden Minuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken: Dort wurde kürzlich die 34. AED-Gruppe im Landkreis Stade gegründet. Auf einer Infoveranstaltung im Brester Dorfgemeinschaftshaus stellten Ortsbrandmeisterin Ines Plate und Rettungsassistent Jan Werner das Einsatzkonzept der Gruppe vor.Von den 36 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Brest haben sich 17 bereit erklärt, an AED-Einsätzen teilzunehmen. Um gut gerüstet an den Start zu gehen, dauerte die Vorbereitung fast ein Jahr. Mit Hilfe von Werner wurden zunächst die Erste-Hilfe-Kenntnisse auf den neuesten Stand gebracht, danach trainierten die Feuerwehrleute direkt am Defi.Der Einsatz von AEDs stellt keine Pflichtaufgabe der Feuerwehren dar, sondern ist ein zusätzlicher freiwilliger Dienst. Aus diesem Grunde müssen sich die AED-Gruppen die benötigte Ausrüstung mit eigenen Mitteln bzw. mit Geldern von Sponsoren beschaffen.