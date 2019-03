Jesteburger Autor und ehemaliger Society-Reporter Frank Gerdes verrät die Gartentricks der Promis.

Frank Gerdes war Society-Reporter für Zeitungen und Zeitschriften. Immer unterwegs, per Du mit Stars und Sternchen, ein Leben auf der Überholspur. "Kein Job für immer", weiß der Journalist heute. Während eines Burnouts vor vier Jahren entdeckte er die heilende Kraft des Gartens und tauschte kurzerhand den roten Teppich gegen das bunte Blumenbeet.Nun hat der Jesteburger, der zudem für die FDP im Samtgemeinderat sitzt, ein Buch über seine Leidenschaft geschrieben. Titel: "Stars in Gummistiefeln - die Gartentricks der Prominenten". Auf 256 Seiten erklärt der gebürtige Ostfriese, wie ihm die lieb gewordenen Stars immer wieder helfen, seinen kleinen Garten zu hegen und zu pflegen. So ganz ohne Promis geht es im Leben des Journalisten dann eben doch nicht."Als es mir damals schlecht ging, schickte mich Musical-Star Angelika Milster, resolut wie sie sein kann, als Erstes über den Rasen ab ins Beet. Damit fing alles an", verrät Gerdes, zupft sich dabei die linke Manschette seines Oberhemdes über dem Handrücken zurecht und lächelt. "Ich konnte damals kaum Staude von Unkraut unterscheiden. Allerdings spürte ich sehr schnell, wie gut mir der Garten tut. Darum hängte ich wenig später den Smoking erst einmal an den Nagel und band mir die Gartenschürze um."Dem Jesteburger stehen immer mehr Prominente mit Rat und Tat bei der Gartenarbeit zur Seite: Fernsehlieblinge wie Veronica Ferres und "Traumschiff"-Arzt Nick Wilder sind dabei, aber auch Show-Legenden wie Marléne Charell und die Kessler-Zwilinge oder Schlagerstars wie Claudia Jung und Andy Borg.Der ehemalige Klatschreporter erzählt auf seiner Terrasse: "Jutta Speidel verriet, wann ich was am besten wohin pflanze und Saskia Vester zeigte mir, wie ich ganz leicht meine Hecke in Form schneide. TV-Polizist Till Demtröder beriet mich beim Rasenmäherkauf und Ex-Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel erklärte, warum Hortensien perfekt zu mir und meinem Garten passen. Aber ein Garten wird ja niemals fertig, also wusel ich immer weiter in ihm rum und hole mir bei meinen gartenverrückten Stars die Tipps und Tricks ab."Aber auch jetzt ist nicht alles eitel Sonnenschein, denn wie nah Glück und Unglück im Garten liegen können, erfuhr der Journalist während der Arbeit an seinem Buch: Garten-Freundin Angela Wepper, die Ehefrau von TV-Star Fritz Wepper, starb überraschend in einem Krankenhaus. "Wir plauderten noch kurz vorher über ihre Rosen und Angelas beeindruckende Rhododendren, von denen schon ihre Mutter schwärmte. Und dann erhält man, wie aus heiterem Himmel, diese traurige Nachricht. Schrecklich."Und wieder schenkte der Garten dem Autor Kraft. "Wenn ich mich durch meine Beete wühle, vergesse ich die Welt um mich herum. Dann spüre ich diesen inneren Frieden, der mich immer wieder neuen Mut schöpfen lässt. Das ist ein tolles Gefühl. Darum bin ich zurzeit lieber im Garten als auf irgend einem roten Teppich. Aber das kann sich natürlich wieder ändern."• Frank Gerdes, "Stars in Gummistiefeln - Die Gartentricks der Prominenten" (ISBN 978-3492238519) ist im Piper Verlag erschienen und kostet zehn Euro.Frank Gerdes (Jahrgang 1971) wuchs in Emden/Ostfriesland auf und wurde an der Axel-Springer-Journalistenschule in Berlin ausgebildet. Als Reporter arbeitete er für GALA, BUNTE und SUPERIllu. Für die Berliner B.Z. verfasste er eine tägliche Klatschkolumne, für DAS NEUE BLATT und DAS NEUE schnüffelte er als Chefreporter im Privatleben von Stars und Sternchen und berichtete ausführlich über das Leben in königlichen Palästen. Vor drei Jahren stieg er aus dem Promi-Zirkus aus und bloggt seitdem über sein neues Leben als Gartenfan und Medienberater unter www.frankskleinergarten.de.