Mehr Service beim Sperrmüll

Abfallwirtschaft des Landkreises und Otto Dörner Entsorgung präsentieren neues Internetportal / Mehrere Termine stehen zur Auswahl.

Bürger im Landkreis Harburg kennen es: Sperrmüll muss zur Abholung angemeldet werden. Um den bisherigen Service deutlich zu verbessern, haben die Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung und die Firma Otto Dörner Entsorgung GmbH, die den Sperrmüll im Auftrag des Landkreises Harburg einsammelt, ein neues Internetportal für die Sperrmüllanmeldung eingerichtet.Die Kunden der Abfallwirtschaft können die gewünschte Abholung am PC, am Tablet oder am Smartphone anmelden und erhalten sofort ihren Abfuhrtermin. Besonders komfortabel dabei ist es, dass gleich mehrere Termine zur Auswahl angeboten werden.Die Mitarbeiter der Firma Otto Dörner Entsorgung nehmen im Auftrag des Landkreises pro Jahr rund 54.000 Sperrmüllanmeldungen entgegen - 2017 je zur Hälfte per Internet beziehungsweise per Telefon. Bisher mussten alle Internet-Anmeldungen manuell bearbeitet werden. Dieser Aufwand entfällt jetzt - die Termine werden automatisiert über digitale Technik vergeben."Das neue Internetportal bietet eine deutliche Verbesserung des Service", lobt Frank Sameluck, Leiter der Abfallwirtschaft des Landkreises Harburg. "Die Möglichkeit, dass die Kunden zwischen mehreren Abfuhrterminen wählen können, und sofort ihren Termin erhalten, ist ein echter Gewinn!"Auch Nils Siebörger, Leiter der Kommunalabfuhr bei der Otto Dörner Entsorgung GmbH, zeigt sich sehr zufrieden: "Mit diesem Angebot erfüllen wir die Erwartung unserer Kunden, die kleinen Dinge des Alltags nach Feierabend komfortabel über das Internet abwickeln zu können!"Wichtig ist, dass bei der Anmeldung des Sperrmülls zuerst die vollständige Adresse eingegeben wird. Ohne diese werden keine Abfuhrtermine angezeigt. Außerdem muss der Link, den man sofort nach Anmeldung per E-Mail erhält, unbedingt bestätigt werden. Die Bestätigung des Links ist zur Verifizierung der Daten des Anmeldenden erforderlich. Wenn dies nicht geschieht, wird die Anmeldung nicht im System gespeichert.• Zu erreichen ist das Sperrmüllportal über die www.abfallwirtschaft.landkreis-harburg.de. Für Kunden, die ihren Sperrmülltermin lieber telefonisch vereinbaren möchten, bleibt die kostenlose Anmelde-Hotline 0800 - 1218989 weiter in Betrieb. Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung der Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 04171 - 693694 oder per Mail unter abfallberatung@lkharburg.de.