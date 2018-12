Unter dem Motto „Jetzt aus Brötchen Kohle machen" kamen bei einer Spendenaktion der Bäckerei Dietz in Horneburg kürzlich 1.575,55 Euro zusammen.Das Geld kommt der Jugendarbeit des VfL Horneburg zugute. Rolf Dannenberg, Spartenleiter und Mitinitiator der Aktion, und Christian Gittermann, Vorsitzender des Vereins, nahmen den symbolischen Scheck in der Filiale von Bäckerei Dietz „Am Sande“ entgegen.„Das Geld wird allen Sparten helfen, ihre Jugendarbeit zu unterstützen“, so Christian Gittermann. Es soll u.a. für Ferienfreizeiten und Sportgeräte eingesetzt werden.