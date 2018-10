EDEKA Drewes in Dollern: Große Neueröffnung nach Umbau am 22. Oktober

Die Vorfreude ist riesig: Am Montag,öffnet EDEKA Drewes in Dollern, Am Buschteich 34, nach einer mehrwöchigen Umbauphase seine Türen. Von innen und außen erstrahlt der beliebte Lebensmittelmarkt in neuem Glanz.Auf einer erweiterten Verkaufsfläche von 1.600 Quadratmetern finden Kunden nun eine noch größere Auswahl an frischem Obst und Gemüse, an regionalen und Bio-Produkten sowie an Weinen und Spirituosen, diversen Feinkostartikeln und natürlich frischem Fleisch in Top-Qualität.aus der ebenfalls erweiterten Frische-Theke. Außerdem wurde die Drogerie- und Kosmetikabteilung ausgebaut.Neu ist auch der separate Lotto-, Zeitschriften- und Tabak-Shop im Eingangsbereich sowie die Kühlwaren-Abteilung mit energieeffizienten Kühlschränken. Familie Drewes hat beim Umbau nicht nur auf Umweltfreundlichkeit geachtet, sondern auch viel Liebe zum Detail bewiesen, um ihren Kunden jeden Tag ein unvergleichliches Einkaufserlebnis in einem einladenden Ambiente zu bieten. "Wir freuen uns darauf, unsere Kunden ab Montag in unserem neuen Markt begrüßen zu dürfen", sagt Claus Drewes. Vorbei kommen lohnt sich, es locken viele Angebote! Übrigens: Nach wie vor befinden sich bei Drewes eine Filiale der Volksbank mit Ein- und Auszahlterminal sowie eine Filiale der Bäckerei Pfeiffer.Am Eröffnungstag warten viele Überraschungen auf große und kleine Kunden. Besonderer Hingucker ist die "Wandelbar", eine hübsche Dame, die den Gästen Getränke serviert. Außerdem ist der bekannte Hamburger Clown und Ballonkünstler Salvatore Sabbatino vor Ort. Neben vielen Rabatt-Aktionen bekommt jeder Kunde, der am Eröffnungstag eine Packung Speicherstadt-Kaffee kauft, einen Becher gratis dazu.