Ehepaar regiert den Schützenverein Dollern

Einen König konnten die Dollerner Schützen am vergangenen Wochenende zwar schon wieder nicht proklamieren, dafür regiert nun mit dem Vogelkönig Andre Brunckhorst (37) und der Damenkönigin Nancy Brunckhorst (34) ein Ehepaar den Schützenverein.SchützensplitterDer Strukturmechaniker bei Airbus ist erst seit einem Jahr Mitglied im Verein. "Angeworben" wurde er von seiner Frau Nancy, die immerhin schon seit drei Jahren den Schützen die Treue hält. Das Paar hat drei Söhne, von denen zwei ebenfalls zu den Würdenträgern zählen. Piet Brunckhorst ist Prinz, Luca ist 1. Adjutant des Kinderkönigs.Der Vereinsvorsitzende Holger Schlichting bedankte sich während der Proklamation bei allen fleißigen Helfern, ohne die das Fest nicht durchgeführt werden könnte sowie bei allen Vereinsmitgliedern für den großen Zusammenhalt. Drei Tage lang sei in Dollern stimmungsvoll gefeiert worden.Gleichzeitig warb Schlichting für noch mehr Miteinander und Unterstützung vonseiten der Bürger. Die Kaffeetafel am Sonntagnachmittag sei z.B. nicht so stark besucht gewesen wie erhofft.Bester Mann: Sven WobbeBeste Dame: Bettina FinkBürgerkönig und Feuerwehrpokal: Benjamin NagelBürgermeisterpokal: Hans-Dieter SchröderBuschteichpokal: Heinz LübberstedtKinderkönigspaar: Leif Leue und Gina PutzehlPrinz und Prinzessin: Piet Brunckhorst und Emma SchönenbergFahnenträger: Jasper Tiedemann