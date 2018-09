Im "Rondo Veneziano"-Look durch die Stader Altstadt

Werbung für das Rathaus-Jubiläum mit barocker Akrobatik



Das Jubiläum zum 350-jährigen Bestehen des Stader Rathauses wird am Samstag, 15. September, einen Tag lang groß gefeiert. Um für das Event die Werbetrommel zu rühren, warfen sich am vergangenen Samstag Mitglieder der "Young Diamonds", der Akrobatik-Gruppe des Sportvereins VfL Stade, barock in Schale.Im "Rondo Veneziano"-Look präsentierten präsentierte Chef-Trainerin Johanna Zuber mit den Sportlerinnen Malou Gerken und Mia Müller tolle Kunststücke. Mit dabei war Angela Gottschalk von der Kostümwerkstatt Stade.Wer die schmucken Akrobatinnen live sehen sehen will, kann sie am Samstag, 8. September, zwischen 10 und 12 Uhr in der Altstadt treffen - und natürlich am 15. September, beim runden "Rathausgeburtstag".