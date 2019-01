30 Jahre Samtgemeinderat: Wilfried Ehlers engagiert sich für seine Heimat

Viel Grund zu feiern gab es für Wilfried Ehlers (68) kurz vor dem Jahreswechsel. Der "bekennende Dollerner" feierte im Dezember nicht nur seinen Geburtstag und die Pensionierung seiner Frau, sondern wurde auch für 30 Jahre aktive ehrenamtliche Arbeit im Horneburger Samtgemeinderat geehrt. Bürgermeister in Dollern ist der Sozialdemokrat Ehlers seit 15 Jahren.Das ehemalige Betriebsratsmitglied der Deutschen Post, dessen Familie inzwischen in der fünften Generation in Dollern lebt, habe sich schon immer besonders mit seinem Heimatort und seiner Heimatgemeinde verbunden gefühlt, sagt er. Für ihn sei es deswegen naheliegend gewesen, sich in der Lokalpolitik zu engagieren. Im Samtgemeinderat hatte Wilfried Ehlers zehn Jahre den Vorsitz inne und war zudem Vorsitzender des Bauausschusses. Über die Jahre habe er viele wichtige Entwicklungen begleitet, u.a. den Bau neuer Feuerwehrhäuser, Kitas und Schulmensen.Als er vor 30 Jahren im Samtgemeinderat anfing, sei die Stimmung aber noch etwas anders gewesen als heute, sagt Ehlers. Damals habe es häufig richtige "Kampfabstimmungen" gegeben und die Politik sei sehr parteipolitisch gewesen.Von diesem "Riss" im Rat sei heute zum Glück nichts mehr zu spüren. Es gehe sachlich zu und die Politik treffe Entscheidungen im Sinne der Bürger, sagt Wilfried Ehlers, der seit 2011 auch im Kreistag sitzt. Der Dollerner ist Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses.