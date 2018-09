50 Prozent ab der zweiten Brille

Bei "Cotte der Optiker" gibt es beim Kauf mehrerer Brillen einen super Rabatt auf Gläser und Fassungen

Brillenträger benötigen häufig mehrere Brillen: Für den Alltag, bei Sonnenlicht, zum Lesen oder Handarbeiten, zum Autofahren oder für Arbeit am Computer. Sie profitieren von der einmaligen Sonderaktion, zu der "Cotte der Optiker" in Stade, Inselstraße 4c, ( Tel. 04141-44543, http://www.optik-cotte.de, noch bis Samstag, 29. September, einlädt: Beim Kauf mehrerer Brillen einer Sehstärke zahlt man ab der zweiten Brille nur die Hälfte. "Und das gilt nicht nur für die Gläser, sondern auch für die Fassung", betont Inhaber Sebastian Beiler.Der Augenoptikermeister rät allen Kunden zunächst, in seinem Fachgeschäft die Komfort-Sehberatung in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört neben dem klassischen Sehtest auch ein Augenfunktionstest und auf Wunsch die Ermittlung des Augeninnendrucks. Alle drei Angebote sind für den Kunden kostenlos. Auf Wunsch wird die Sehberatung durch ein Netzhaut-Screening inklusive augenärztlichem Bericht ergänzt.Nach den Tests wählt der Kunde bei "Cotte der Optiker" die für ihn optimale Sehhilfe aus. Und kann beim Kauf mehrerer Brillen bis Ende September so richtig sparen. "Die Erfahrung zeigt, dass es Sinn machen kann, mehrere Brillen für unterschiedliche Anlässe zu nutzen", sagt Augenoptikerin Katrin Beiler. "Wer eine Gleitsichtbrille im Alltag trägt, fühlt sich bei der Büroarbeit am PC oft mit einer Computerbrille wohler. Zudem wird neben einer normalen Brille häufig eine Sonnenbrille mit der gleichen Sehstärke benötigt." Voraussetzung für die Rabattaktion ist, das der Kauf der Brillen an dem selben Tag erfolgt und die Brillen nur für einen Träger sind.