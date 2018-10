Halbzeit für die große Festwoche bei Marktkauf Stade

Noch bis Samstag Mall-Geburtstag bei Marktkauf Stade / Gewinnspiel, Aktionen und Erlebnisse

Wir befinden uns mitten drin in der großen Festwoche beim Marktkauf Center Stade. Noch bis Samstag, 3. November, feiert das Einkaufszentrum am Drosselstieg 77 den fünften Geburtstag der neuen Mall. Die Festwoche startete am Montag mit besonderen Angeboten und Aktionen. Auf riesiges Interesse stößt bei den Kunden das große Gewinnspiel mit tollen Preisen von Marktkauf und seinen Mietern. Hauptgewinn ist ein Fernseher in Full HD von Samsung mit einer Bildschirmgröße von 49 Zoll. "Die Box mit den Teilnehmerkarten ist schon gut gefüllt", freut sich Hartmut Holst. "Mitmachen kann man übrigens noch bis Samstag Abend."Weitere Attraktionen sind:eine große Käsestraße im Markt von Donnerstag bis Samstageine Rose für jeden Kunden am Freitag und Samstageine Experimentierstation für Kinder am Freitag vor dem "dm drogerie markt"besondere Sportvorführungen am Samstag bei Intersport RolffGlücksräder mit SofortgewinnenVerkostungsstände, darunter ein origineller Bierausschank am Donnerstag und Freitag von Engelbräu aus einem Original Trabbiein Kinderkarussell vor dem CenterMarktkauf in Stade und seine Mieter bedanken sich bei ihren vielen treuen Kunden. Hartmut Holst richtet einen weiteren großen Dank an sein motiviertes Team und an seine engagierten Mieter. "Gemeinsam machen wir den Einkauf für unsere Kunden zu einem ganz besonderen Erlebnis", sagt er. "Das war in den vergangenen Jahren so und soll auch in Zukunft eines unserer höchsten Ziele sein."