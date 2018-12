Marschachter Ernst-Reinstorf-Schule ehrte ehrenamtlich aktive Schüler

Das ehrenamtliche Engagement der Schüler an der Ernst-Reinstorf-Oberschule in Marschacht wurde jetzt in einer Feierstunde gewürdigt. Die Schülerlotsen feiern ihr 15-jähriges Bestehen, während die Konfliktlotsen sogar schon schon ein Jahr länger aktiv sind."Es gibt Menschen, die sind einfach da – ohne Wenn und Aber - und stellen ihre Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit", erklärte Schulleiter Klaus Bodendieck begeistert. Dieser freiwillige Einsatz bereichere den Schulalltag sehr. Monika Deitloff und Andrea Götzel vom Schulverein überreichten 57 Schülern als Anerkennung für ihren Dienst einen Schokoweihnachtsmann von der Schule und einen Einkaufsgutschein vom Verein. Als fleißigste Ehrenamtliche wurde Saskia Hillmer geehrt, die in vier verschiedenen Bereichen in der Schule aktiv ist und zusätzlich dem Energieteam angehört.Unter den Gästen waren auch Martina Brandt und Gabriele Kliemann, die die Konfliktlotsen und Schülerlotsen federführend ins Leben gerufen und viele Jahre geleitet hatten. Sie wurden ebenso geehrt wie folgende Lehrer, die sich derzeit um die ehrenamtlich aktiven Schüler kümmern: Andrea Götzel, Monika Deitlaff, Manfred Kuhlemann, Malte Stolley, Martin König, Anette Wandt und Almut Schulze-EggertDie Schülerlotsen sichern jeden Morgen bei Wind und Wetter vor dem Unterricht den Schulweg an den Zebrastreifen. Die Konfliktlotsen schlichten in der Pause Streitigkeiten unter den Schülern, die Brötchenverkäufer sichern das kulinarische Angebot, und Schülervertreter nehmen oft nach Unterrichtsschluss an Konferenzen teil.