Schützenkorps Tespe stellt Veranstaltungen zum 100-jährigen Jubiläum vor

Über ein volles Haus freute sich Jürgen Ahlers, Präsident des Schützenkorps Tespe, auf dessen jüngster Jahreshauptversammlung. Dort standen unter anderem Wahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurde Vizepräsident Lutz Hillmer in seinem Amt bestätigt. Neue Schatzmeisterin wurde Michaela Röttger, die sich auch um die Bogenjugend kümmert. Zum Pistolenreferenten wurde Reno Hoppe einstimmig gewählt. Die Versammlung zeigte sich erfreut darüber, dass der Verein nach einigen Jahren mit Malte Zenz wieder einen Jugendsportleiter gefunden hat. Sein Vater Christian Zenz wurde Stellvertreter.SchützensplitterIn der Bogenabteilung übernimmt Andre Schümann das Amt des Bogenreferenten. Auch dieser Posten war jahrelang unbesetzt. Als Hallenmeister bekommt Lutz Hillmer Unterstützung von Dirk Schmiedel. Als Waffenmeister fungiert Ole Schick. Pressewart wurde Joachim Meyer, der nach eigener Aussage mit Marc Zielas als Stellvertreter einen "guten Fang" gemacht hat. Spieß wurde Dieter Meschkat, der auch den Bauausschuss leitet. Fahnenträger bleibt Rolf Grählert. Als Kassenprüfer wurden Jutta Zenz und Dirk Schmiedel gewählt.Lutz Hillmer wurde bei den Langwaffen zum Vereinsmeister gekürt, Reno Hoppe bekam diese Auszeichnung bei den Kurzwaffen. Birte Jürgens erhielt die höchste Auszeichnung im Schützenwesen, den Köln-Orden für besondere Dienste im Verein. Jürgens, seit langen Jahren Damensportleiterin des Vereins, feierte 2018 mit ihrer Crew das 40-jährige Bestehen der Damenabteilung.Vereinskommandeur Joachim Meyer ist Organisator der Veranstaltungen des in diesem Jahr anstehenden 100-jährigen Jubiläums. Höhepunkt wird dabei das Schützenfest-Wochenende vom 12. bis 14. Juli. Es beginnt am Freitag mit einem großen Zapfenstreich und einem riesigen Feuerwerk. Am Samstag folgen das Königs- und Volksschießen und abends mit Tanz und Livemusik. "Es wird eine Überraschung geben. Für diesen Abend hat sich eine tolle Künstlerin angesagt", verriet Meyer schon jetzt. Am Schützenfest-Sonntag steht der große Festumzug durch Tespe mit Musik und vielen Gästen auf dem Programm.Darüber hinaus finden "Tage der offenen Tür" am 28. April in der Tesper Schützenhalle und am 26. Mai auf dem Bogenplatz in Avendorf statt. Im Winter gibt es schließlich einen Wintermarkt auf dem Tesper Schützenplatz."Ich wünsche mir, das an allen Veranstaltungen viele Bürger teilnehmen", betonte Joachim Meyer. "Ganz nach dem Motto 'Wir werden 100 und alle feiern mit!'"