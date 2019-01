Sparkasse Harburg-Buxtehude unterstützt Salzhäuser Bücherei

800-Eure-Spende für Materialien zur Sprachförderung

Für die Samtgemeindebücherei Salzhausen ist die Sprachförderung von Kindern im Landkreis Harburg eine wichtige Zielsetzung. Um allen Kindern der Samtgemeinde Salzhausen Zugang zu den Sprachförderangeboten der Bücherei zu ermöglichen, ist eine enge Kooperation mit Kindergärten und Schulen unverzichtbar.Die Bücherei am Kreuzweg hält ein gutes Angebot für Kinder und Jugendliche parat. Neben Büchern stehen Bilderbuchkinos und Themenkisten zur Ausleihe bereit. Auch das Thema Flucht wird für Kinder, speziell aus Flüchtlingsfamilien, in diesen Materialien aufgegriffen. Eine stetige Erweiterung des Angebots ist den Verantwortlichen dabei wichtig. "Uns wurde das Projekt ‚Sprache ist der Schlüssel zur Welt‘ vorgestellt und wir konnten uns gleich dafür begeistern. Es ist wichtig, dass allen Kindern eine gute und praxisnahe Sprachförderung ermöglicht wird. Dabei sollen Kinder aus deutschen Familien genauso erreicht werden wie Kinder mit anderen Muttersprachen", so Susanne Gellers, Leiterin des Salzhäuser Beratungscenters der Sparkasse Harburg-Buxtehude. "Deshalb haben wir uns entschlossen, die Anschaffung von neuen Büchern und weiteren Materialien zur Sprachförderung mit einer Spende in Höhe von 800 Euro zu unterstützen.“Büchereileiterin Andrea Heuß-Stegen und ihre Stellvertreterin Carmen Backhaus freuten sich sehr über die Unterstützung. Das Geld wird unter anderem in ein Erzähltheater investiert. Dieses soll Kinder mit Bildern zu bestimmten Themen zum Erzählen anregen. Darüber hinaus wird das Angebot an mehrsprachigen Büchern sowie Bilderbüchern zur Sprachförderung erweitert. Das neue Material soll von den Büchereimitarbeitern genutzt werden, aber auch anderen Einrichtungen der Samtgemeinde Salzhausen zur Ausleihe zur Verfügung stehen.