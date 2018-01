Missbrauchs-Prozess in Stade: Öffentlichkeit ausgeschlossen

Urteil gegen Vater aus Drestedt wird am Mittwoch, 31. Januar, erwartet

In dem Prozess gegen einen Vater (46) aus dem Nordheide-Ort Drestedt wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seinen beiden Kindern (das WOCHENBLATT berichtete mehrfach) wurde am Landgericht in Stade jüngst die Öffentlichkeit ausgeschlossen, als sich der Angeklagte zu den Vorwürfen einlassen wollte. Im nächsten Verhandlungstermin am Montag, 22. Januar, 9.15 Uhr, sollen laut Gerichtssprecherin Petra Baars noch zwei Zeugen gehört werden."Danach könnte möglicherweise bereits die Beweisaufnahme geschlossen und die Plädoyers gehalten werden", so Baars. "Ob bei den Plädoyers auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, ist noch offen." Nach Baars' Einschätzung könnte ein Urteil möglicherweise am Mittwoch, 31. Januar gefällt werden.