Handwerksforum 2017 in Stade: Ehrung für Malermeister Karl Hustedt

Kreishandwerksmeister Jörg Klintworth verleiht Professor-Piest-Medaille für besondere Verdienste / Volles Haus im Stadeum

Karl Hustedt aus Deinste ist Träger der Professor-Piest-Medaille 2017. Die seltene Auszeichnung für Verbundenheit und unermüdliches Engagement für das Handwerk verlieh ihm Kreishandwerksmeister Jörg Klintworth am Samstagnachmittag, 25. November, beim Handwerksforum 2017 in Stade. Hustedt hat sich vielfach für die Maler- und Lackererinnung, für die Handwerkskammer und für das Feuerwehrwesen in seinem Heimatort in der Samtgemeinde Fredenbeck eingesetzt.Mehr zu der erfolgreichen Veranstaltung, bei der der Stader CDU-Bundestagsabgeordnete Oliver Grundmann die Festrede "Handwerk - Leistungselite Deutschlands" in dem bis auf den letzten Platz besetzten Stadeum-Saal hielt, lesen Sie in Ihrer Neuen Stader/Neuen Buxtehuder am Mittwoch.