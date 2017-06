Umbau bei Kaufland in Stade ist abgeschlossen

Neue Fleischtheke und verbessertes Kundenleitsystem

Seit drei Tagen präsentiert sich "Kaufland" in Stade, Freiburger Str. 2, mit einem völlig neuen Look. Das Warenhaus wurde komplett modernisiert und erhielt ein neues Ladenkonzept. Niedrigere Regale, kürzere Wege und ein übersichtlicheres Kundenleitsystem bieten ab sofort mehr Komfort und noch angenehmeres Einkaufen.Hausleiter Christian Schlieter ist stolz auf seinen modernen Fachmarkt. "Insbesondere bei Obst und Gemüse, den Non-Food-Artikeln und an der Servicetheke hat sich viel verändert", sagt er. So wurde auch aufgrund vielfacher Kundenwünsche eine Bedientheke für Frischfleisch eingerichtet.Diese bietet eine Vielfalt an internationalen, nationalen und regionalen Spezialitäten, ergänzt mit fachlicher Beratung durch kompetente Mitarbeiter.Stark vergrößert wurde das Angebot an frischen Convenience-Produkten. "Der Trend geht zu schneller, gesunder Küche", sagt Christian Schlieter. "Dem kommen wir mit großer Auswahl und besonderen Angeboten gern nach."Breite Gänge, niedrige Regale und ein cleveres Kundenleitsystem machen Kaufland in Stade jetzt noch übersichtlicher. Sehr angenehm: Zum Warenhaus gehört ein großes Parkhaus, in dem Kunden während ihres Einkaufs kostenlos parken können. Auch dieser Bereich wurde saniert.