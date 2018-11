Erste Bewohner sind eingezogen

Buchholz: Neubaugebiet auf der Kyrill-Fläche nimmt Gestalt an

Leben auf der Baustelle: Die ersten Bewohner des Neubaugebiets auf der sogenannten Kyrill-Fläche an der Bremer Straße in Buchholz haben ihr neues Zuhause bereits bezogen. Viele weitere Häuser sind noch im Bau.Lokale WirtschaftWie berichtet, entwickelt die Immobilientochter der Sparkasse Harburg-Buxtehude auf dem ehemaligen Waldstück, das durch den Orkan "Kyrill im Januar 2007 erheblich betroffen war, das Neubaugebiet mit rund 90 Wohneinheiten in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern sowie in Reihenhäusern.Der Baubeginn für die Mehrfamilienhäuser direkt an der Bremer Straße stehe bevor, erklärt Markus Kasten, Leiter Immobilien bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Während die anderen Grundstücke bereits verkauft sind, stehen in den Mehrfamilienhäusern noch Eigentumswohnungen mit 40 bis 90 Quadratmetern zur Verfügung, erklärt Kasten. Informationen unter Tel. 040-766917666.