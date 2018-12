152 Buxtehuder Kinder glücklich gemacht: Eine tolle Aktion der Initiative Bahnhofstraße für bedürftige Familien

Die Wunschzettel der Kinder hingen in der Vorweihnachtszeit am Wunschbaum vor dem Fachgeschäft "Sie Dessous & mehr" Geschenke. Die Spender - zum Teil Geschäftsleute, zum Teil Kunden und Passanten - haben sich dort registrieren lassen und dann einen der Wünsche erfüllt. "Sie haben nicht nur Geld gegeben, sondern sind selbst losgezogen, um das Geschenk zu kaufen, und haben es dann auch noch liebevoll verpackt", sagt Mara Mikulis von der Gorch-Fock-Apotheke, wo alle Päckchen im Schaufenster gesammelt und ausgestellt wurden.Die Kinder bleiben anonym, die Wünsche wurden von Mitarbeitern des Jugendamts weitergeleitet, die die bedürftigen Familien angesprochen haben und auch die Päckchen übergeben, damit sie Weihnachten unter dem Christbaum liegen. Außerdem wurden noch Kinokarten für die Grundschulklassen der offenen Ganztagsschulen verschenkt, die gerne einmal etwas in der Gruppe unternehmen wollten, was sich aber nicht alle Familien leisten können.