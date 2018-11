BSV: Bundesliga-Handballerinnen nur noch einen Punkt vor den Abstiegsplätzen

Für die Handball-Bundesligaspielerinnen des Buxtehuder SV wird es allmählich eng: Nur noch ein Punkt trennt sie von den Abstiegsplätzen. Gegen den bislang punktlosen Aufsteiger SV Union Halle-Neustadt kam die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am vergangenen Samstag in der Halle Nord nicht über ein 29:29 hinaus. Auch elf Tore von Annika Lott reichten nicht zum Sieg.In der Anfangsphase lief alles nach Plan für den BSV. Nach 15 Minuten schien es eine klare Angelegenheit für die Gastgeberinnen zu werden. Jessica Oldenburg erzielte das 11:6.Doch anschließend gelang dem BSV nichts mehr. Mit einem 8:0-Lauf drehten die Gäste die Partie zum 14:11. Erst nach zehn Minuten ohne eigenen Treffer erzielte Annika Lott das zwölfte Tor für den BSV. Ihre Mannschaftskolleginnen erzielten in der verbleiben Spielzeit zusammen nur noch sieben Tore. Zwei Treffer von Lott sorgten auch dafür, dass der BSV zur Pause lediglich mit 14:18 im Rückstand war.Im zweiten Durchgang hatte der BSV damit zu kämpfen die Partie zu drehen. In der 40. Minute gelang Christina Haurum der Ausgleich zum 22:22. Nach einer Zeitstrafe für Laura Winkler hatte der BSV auch die Chance zur Führung. Doch nach vielversprechendem Beginn verlor der BSV die Souveränität im Angriff. Mit einem Doppelschlag brachten Melissa Luschnat und Lisa Prior Buxtehude mit 28:26 wiedder in Führung. Zudem war das Team nach der zweiten Zeitstrafe für Winkler in Überzahl. Auch nach dem 29:27 durch die "Spielerin des Tages" Lott waren die Zuschauer in der siegesgewiss. Zudem spielte Buxtehude erneut in Überzahl.In den verbleibenden vier Minuten verpasste es der BSV jedoch, für die Entscheidung zu sorgen. Zwei Angriffe scheiterten. Dies bot den Gästen bis zum Schluss die Chance auf den ersten Punktgewinn der Saison. Ekaterina Fanina traf fünf Sekunden vor der Sirene zum 29:29 und sicherte ihrem Team den ersten Punktgewinn in dieser Bundesliga-Saison.Dirk Leun während der Pressekonferenz: "Ich entschuldige mich. Der Punktverlust geht auf meine Kappe. Ich hätte am Ende die Auszeit nehmen sollen. Das war ein schwerer Fehler von mir. Über alles andere möchte ich nichts sagen."Buxtehuder SV: Peveling, Rühter, Gronemann - Luschnat (3), Fischer, Düvel, Haurum (1), Dölle, Gubernatis (1), Schirmer (6), Oldenburg (4), Lott (11), Kaiser (1), L.Prior (2/2), Staal.SV Union Halle-Neustadt: Figueira de Gois, Gudelj - Ferreira Lopes (7), Reppe, Dietz, Fanina (5), Galinska (2/1), Möschter, Winkler (1), Smit (4/4), Heimburg (1), Janiszewska (2), Lütke (4), Divak (3).• Weiter geht es für den BSV erst am Donnerstag, am 27. Dezember, in Göppingen. Das nächste Heimspiel bestreitet der BSV am Sonntag, 30. Dezember. Ab 15 Uhr ist Bayer Leverkusen in der Halle Nord zu Gast.