Stimmungsvolles Richtfest am Jesteburger Gesundheitszentrum / Dank an alle beteiligten Firmen und die Verwaltung

Zahlreiche Gäste hatten sich zum Richtfest des neuen Gesundheitszentrums in Jesteburgs Ortsmitte am Freitagnachmittag eingefunden. Architekt und Investor Axel Brauer begrüßte Besucher aus Verwaltung, Wirtschaft, Handwerk und erste Bewohner, die sich bereits für eine der attraktiven Wohnungen entschieden haben.Mitinvestor Professor Dr. Nicolas Feltgen hielt vor rund 150 Gästen die Richtfestrede. Er betonte, dass sich in diesem neuen Zentrum viele Menschen wohlfühlen werden. "Ich danke auch Ole Bernatzki, ohne dessen gedanklicher Anstoss das Gebäude wohl nie entstanden wäre", sagte Nicolas Feltgen. Es benötigte etwas Zeit, seit das Thema 'Gesundheitszentrum' 2014 zum ersten Mal im Gemeinderat diskutiert wurde, aber 2015 fiel dann die endgültige Entscheidung für dieses Projekt, beschrieb Nicolas Feltgen den Enjtwicklungsprozess. "Nachdem die Bauarbeiten 2017 begonnen haben, haben alle Beteiligten bis heute viel Energie in die Umsetzung des Projekts gesteckt", so der Investor. Sein Dank ging an die Volksbank Lüneburger Heide, das ganze Team des Jesteburger Architekturbüros "BrauerArchitekten", der Verwaltung und allen am Bau beteiligten Firmen. Diese haben Großartiges geleistet - oft auch weit über den üblichen Einsatz hinaus. Besonders Claudia Giersch von "BrauerArchitekten" hat sich mit viel Einsatz und Elan um alle architektonischen Details gekümmert, so der Investor.Ebenso ging ein Dank an die Nachbarn, die durch die Bauarbeiten in ihren Ruhe beeinträchtigt wurden.Im Anschluss an die Richtfestrede wurde ausgiebig gefeiert. Die Jazzband "Mellow Tone" unterhielt die Gäste musikalisch, während noch viele Gespräche rund um das Ärztezentrum geführt wurden.