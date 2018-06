Schützenfest in Sieversen: "Hauptsache Spaß haben!"

Das Festprogramm:

"Habe Spaß an dem was du tust", das ist das Motto der amtierenden Majestät des Schützenvereins Sieversen-Leversen, Hagen Preuß. "Und Spaß, den hatten wir reichlich im Königsjahr", ist Preuß überzeugt. Der 54-Jährige und seine Königscrew, bestehend aus Königin Colette, den Adjutanten Wolfgang Köhler und Frank Braband sowie ihren Ehefrauen Bärbel Köhler und Barbara Braband, haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich.Ob auf dem eigenen Ball oder den Festen befreundeter Schützenvereine, der ehemalige Vize-landesmeister Schleswig Holsteins im Standardtanz machte auf der Tanzfläche stets eine gute Figur. Ein besonderes Erlebnis war der eigene Königsball, zu dem das Königspaar von seiner Tochter Theresa begleitet wurde. "Nach dem Königsball ging es morgens um 4 Uhr noch auf eine heiße Suppe zu mir. Auf unserem Weg wurden wir noch vom Spielmannszug begleitet, ich möchte nicht wissen, was die Nachbarn gedacht haben", lacht Preuß.Während seines Königsjahres hat der "Dithmarscher Jung" seinem Beinamen alle Ehre gemacht und seinen Vereinskameraden seine Heimat - und auch das dort hergestellte Bier - näher gebracht - inklusive Ausflügen zur Dithmarscher Brauerei. "Ich wurde von meinen Adjutanten und von meinen Vereinskameraden bei allen Unternehmungen toll unterstützt, sie haben mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden", bedankt sich der Bayern-Fan. "Ich wünsche meinem Nachfolger ein ebenso tolles Jahr, wie wir es hatten. Ich genieße die Zeit die mir noch als König bleibt, und werde die Zeit danach als normaler Schütze ebenso genießen", ist sich Preuß sicher.Spaß für die ganze Familie verspricht auch das Schützen- und Dorffest auf dem Festplatz (Schwarzer Weg) in Sieversen von Freitag, 29. Juni, bis Sonntag, 1. Juli. "Wir haben ein tolles Programm für Jung und Alt organisiert und freuen uns über viele Gäste", lädt der amtierende König zum Fest ein.Ummarsch durchs Dorf, Start am Festplatz (Schwarzer Weg) in SieversenZapfenstreich zu Ehren der Majestät Hagen PreußWecken beim König Hagen Preuß (Schwarzer Weg)Abmarsch zum FestplatzEröffnung des VogelschießensLaser-Gewehr-Schießen für Jedermann auf dem FestplatzSchießen auf Vogel und ScheibenEröffnung des KuchenzeltesAusschießen des Piepen-Königs mit Pfeil und BogenXXL Dance Party mit DJ Piefke im Festzelt, Eintritt freiSchießen auf Vogel und Scheiben, Ausschießen des Bürgerkönigs, Schießen des Spielmannszugs und der Jungschützen auf Pokal und Orden,Scheibenverkauf bis 17 UhrHappy Hour: Ein Glas Bier für 1,20 EuroAbholen der Kinder beim Gasthaus Peters (Quellenweg 2), anschl. LuftballonwettbewerbKindervergnügen mit Schmink-Ecke und Spielen, alkoholfreie Getränke für 1 Euro, Vogelstechen des KinderkönigsKuchenzeltProklamationGroßer Festball im Festzelt mit DJ Piefke, Eintritt frei