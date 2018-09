Wohnen und Wohlfühlen

Mehr Informationen zu den Objekten und Mietbedingungen gibt Jutta Schulz von "frb Immobilien" unter Tel. 040-79144184 oder per E-Mail an schulz@frb-immobilien.de.

Ein exklusiver Neubau mit insgesamt neun Wohneinheiten entsteht derzeit in Rosengarten-Klecken. Bauherr Boris Iwansky und Architekt Detlef Voß errichten an der Poststraße 12 ein modernes Mehrfamilienhaus und vier Reihenhäuser mit Loftcharakter. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2019 geplant, jetzt wurde Richtfest gefeiert."Wir bieten hier für jeden etwas an. Von der barrierefreien Zweizimmerwohnung über die Vierzimmer-Wohnung mit Penthouse-Ambiente bis hin zu modernen Reihenhäusern mit Loft-Charakter", sagt Bauherr Boris Iwansky.Das Mehrfamilienhaus umfasst vier Wohneinheiten mit zwei bis drei Zimmern von 43 bis 65 Quadratmetern Wohnfläche. Jede Wohnung ist mit einer Terrasse oder einem Balkon ausgestattet. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind barrierefrei und gut für Senioren geeignet. Die Vierzimmerwohnung im Dachgeschoss (91 Quadratmeter) erinnert mit ihrer großzügigen Dachterrasse an ein Penthouse. Die Reihenhauszeile besteht aus vier Wohneinheiten zu je 83,25 Quadratmetern, die jeweils mit Terrasse und Dachterrasse ausgestattet sind. Etwas Besonderes ist die großzügige Fensterfront, die vom Erdgeschoss bis ins Obergeschoss führt und so den Koch-, Ess- und Wohnbereich erhellt. Die Reihenhäuser bieten Platz für bis zu drei Personen und sind durch die Galerie im Obergeschoss hell und offen gestaltet.Beide Gebäude werden in massiver Bauweise als KfW55-Standard erstellt. Bauherr und Architekt haben großen Wert auf Energie- und Wärmeeffizienz gelegt. "Wir haben eine hochwertige Dämmung mit großer Dicke eingesetzt. Das senkt den Energieverbrauch", sagt Architekt Detlef Voß. Beheizt werden die Gebäude mit Biogas aus Klecken."Wir haben mit dem Mehrfamilienhaus und den Reihenhäusern einen guten Mix geschaffen, damit Alt und Jung sich hier wohlfühlen können", so der Bauherr. Die Fertigstellung der Neubauten ist für das Frühjahr 2019 geplant. Noch sind einige Wohnungen und Reihenhäuser frei.