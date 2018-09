100 weitere Notfalldosen verteilt

Nützliche Aktion des Vereins "Nachbarn im Kopenkamp"



Ein voller Erfolg ist die Notfalldosen-Aktion des Vereins "Nachbarn im Kopenkamp" (NiK) im gleichnamigen Stadtteil in Stade. Aufgrund der großen Nachfrage verteilten die Ehrenamtlichen jüngst ca. weitere 100 Notfall-Dosen, die Zettel mit wichtigen Patienten-Daten enthalten und zur Information von Ärzten und Rettungspersonal in den Wohnungen deponiert werden.Die kleinen nützlichen Behälter wurden kostenlos vor dem Edeka-Markt Foltmer an der Harsefelder Straße verteilt. Bei der Aktion kooperiert NiK um den Ersten Vorsitzenden Marian Lüthje mit der Medeum-Apotheke Stade.Kontakt zu NiK: Tel. 04141 - 81482 (Marian Lüthje).