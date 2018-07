Der neue Schützenkönig in Kranenburg heißt Patrick Hitzwebel

Über einen jungen neuen Schützenkönig freuen sich die Mitglieder des Schützenvereins Kranenburg. Im Rahmen eines gelungenen Festes errang Patrick Hitzwebel (26) am Wochenende die höchste Schützenwürde. Der verlobte Chemikant aus Oldendorf ist in Kranenburg aufgewachsen und gehört dem Schützenverein schon seit vielen Jahren an. Vor sechs Jahren war er bereits Jungschützenkönig. Als Adjutant steht ihm Jens Richters zur Seite.Königin: Ilka RademacherBeste Dame: Meta PetersJungschützenkönig: Devin SpringerAdjudant: Hendrik MeierJungschützenkönigin: Vanessa SpringerAdjudantin: Maren RotherJugendkönig: Louis WinkelVogelkönig: Emilian WinkelVogelkönigin Joan Ehlers