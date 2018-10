Stader Fachhochschule begrüßt 33 Erstsemester

Studenten feiern im Königsmarcksaal / Alexander Keck  ist Jahrgangbester Absolvent aller Zeiten

Insgesamt 33 Erstsemester nehmen ihr Studium am PFH Hansecampus Stade auf. Zugleich konnte die Hochschule kürzlich 27 Absolventen mit einem Bachelor- oder Masterzeugnis verabschieden. Neulinge und Abgänger feierten die besonderen Anlässe gemeinsam im Königsmarcksaal des Stader Rathauses.Bürgermeisterin Silvia Nieber hießt die Studienanfänger herzlich willkommen. In ihrem Grußwort richtete sie sich an die regionale Wirtschaft: "Viele Unternehmen haben erkannt, dass es in Stade tolle Möglichkeiten gibt, seinen Fach- und Führungskräftenachwuchs akademisch ausbilden zu lassen." Auch die Stadt selbst engagiere sich am Hansecampus. So hat der Rat etwa beschlossen, eine Stiftungsprofessur für General Management zu finanzieren.In einem weiteren Grußwort erklärte Matthias Havekost, Leiter Ausbildung Airbus Deutschland, inwiefern die Hochschulabsolventen für den Luft- und Raumfahrtkonzern von Bedeutung sind: "Sie sind unsere Hoffnungsträger, um etwa den digitalen Wandel bei Airbus aktiv mit zu gestalten." Tatsächlich beginnen 15 Absolventen des Studiengangs "Verbundwerkstoffe/Composites" ihre Karriere im Konzern.Hochschulpräsident Prof. Dr. Frank Albe und Peggy Repenning, Leiterin Hansecampus Stade, überreichten den Absolventen ihre Zeugnisse. Die Ingenieururkunden nahmen die CFK-Absolventen von Professor Dr.-Ing. Rainer Schwerdhelm, Ingenieurkammer Niedersachsen, entgegen. Als bester Absolvent des Jahrgangs wurde Alexander Keck ausgezeichnet. Dafür erhielt er den mit 500 Euro dotierten "CFK Campus Engineering Award" der Volksbank Stade-Cuxhaven, den Vorstand Henning Porth überreichte. Mit der Gesamtnote 1,36 ist Keck auch der beste ingenieurwissenschaftliche PFH-Absolvent aller Zeiten.Von Albe erhielt er außerdem den "Best-of-the-Year-Award", der ebenfalls mit 500 Euro dotiert ist.