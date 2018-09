Weil das Wetter noch immer sommerlich schön ist, reagieren viele Freibäder und verlängern ihre Saison um eine Woche. In Hollern-Twielenfleth können Wasserratten noch bis einschließlich Samstag, 15. September, ihre Bahnen unter freiem Himmel ziehen. Das gleiche gilt für das Freibad in Horneburg.Das Buxtehuder Heidebad verlängert die Saison bis einschließlich Sonntag, 16. September. Das Freibad in Bützfleth bleibt ebenfalls bis Sonntag, 16. September, geöffnet, genau wie das Naturbad in Krummendeich und das Freibad am Solemio in Stade.Das Freibad in Harsefeld bleibt bei der Schließung am Sonntag, 9. September.