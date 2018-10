Drei grüne Riesen in Stade gerettet

Nach Schall-Tomographie: Weide und zwei Pappeln bleiben erhalten



In jedem Herbst veröffentlicht die Stadt Stade ihre Fäll- und Pflegeliste, und einigen Bäumen im Stadtgebiet droht - z.B. wegen Pilzbefalls oder Fäulnis - das Aus durch die Motorsäge. Bei Umwelfreunden ruft dies jedes beinahe reflexartig die Forderung hervor: "Rettet die grünen Riesen!" Auf Betreiben den Umweltverbandes BUND (das WOCHENBLATT berichtete) hat die Verwaltung jetzt die 109 Bäume umfassende Fäll-Liste hinterfragt. Resultat: Drei Bäume bleiben am Leben.Laut Nils Jacobs, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, wurden zwei große Pappeln an der Straße Am Hohen Felde und eine Weide In den Auen mit der sogenannten Schall-Tomographie (siehe Infokasten) untersucht. Dabei hätten sich die drei gefährdeten Bäume als standfest erwiesen, so Jacobs. Die Bäume bleiben erhalten, was die Verwaltung jüngst auch den Politikern im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt mitteilte.Vertreter der Stadt nahmen gemeinsam mit BUND-Vertretern Mitte September insgesamt sieben stattliche Bäume mit einem Stammumfang von mehr als einem Meter unter die Lupe, um anstelle der Rodung "alternative Lösungsansätze" auszuloten. Bei den drei geretteten Exemplaren wird die Lebensdauer jetzt durch Pflegemaßnahmen wie Kronenschnitt, Entnahme von Totholz oder Entfernen starker Äste verlängert.

Computer-Bild des Holz-Zustandes



Bei der Schall-Tomographie werden am Stamm oder Ast kleine Nägel wenige Millimeter in die äußersten Holzschichten eingeschlagen. Auf jeden Nagel wird einige Male leicht geklopft, der Schallimpuls wird dabei von Sensoren an den übrigen Nägeln empfangen. Aus den Schall-Laufzeiten errechnet ein Computer-Programm ein Querschnittsbild, das den Zustand des Holzes zeigt.