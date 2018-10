Wohnraumleuchten und Co. aus der Region



Die Brilliant AG in Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg/Wümme (Brilliantstraße 1, Tel. 04763-890, http://www.brilliant-werkverkauf.de ) ist als Anbieter von Wohnraumleuchten weltweit tätig. In der Region ist die Gesellschaft daher ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber für ca. 260 Mitarbeiter, davon alleine 18 Auszubildende.Zum Thema "Wir kaufen lokal" lädt das Brilliant-Team vor Ort in den Werkverkauf ein und bietet den Kunden Beleuchtung zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren an. Von Donnerstag bis Sonntag, 18. bis 21. Oktober, gibt es zusätzliche Öffnungszeiten (siehe unten) und 13 Prozent Rabatt auf den gesamten Einkauf.Öffnungszeiten des Werksverkaufs: Donnerstag von 16 bis 19 Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr und Sonntag von 13 bis 17 Uhr