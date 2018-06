Autohaus Holsten bietet Mobilität, die Spaß macht

Das Autohaus Holsten ist ein zuverlässiger Partner für alle Autofahrer



Zuverlässige Mobilität, jede Menge Fahrspaß und besten Service bietet das Autohaus Holsten im Gewerbegebiet Stade-Süd, Gottlieb-Daimler-Straße 11 (Tel. 04141-777733, http://www.autohaus-holsten.de ). Der Fachhändler für die Marken Mazda und Kia mit angeschlossener Werkstatt hält eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Fahrzeugen für jeden Anspruch bereit. Das Spektrum reicht dabei vom spritzigen Kleinwagen für den Stadtverkehr über Fahrzeuge der Mittelklasse bis zur luxuriösen Oberklasse."Immer stärker nachgefragt werden SUV-Fahrzeuge, die u.a. dank ihrer erhöhten Sitzposition und ihrer Geräumigkeit sehr viel Fahrkomfort bieten", sagt Julian Giese, Verkaufsleiter beim Autohaus Holsten in Stade. So zählt der Mazda CX5 zu den absoluten Verkaufsschlagern. Er begeistert mit einem hochwertigen, ergonomischen Interieur, attraktiven Ausstattungs-Features, topmodernen Motoren und einem äußerst anspruchsvollen Sicherheitsniveau.Ein echter Hingucker und damit etwas ganz Besonderes ist der Stinger von Kia. Der schnittige Sportwagen mit stolzen 370 PS begeistert alle, die gern schnell und komfortabel unterwegs sind. "Von null auf hundert Stundenkilometer braucht der starke Twin-Turbo-V6-Benziner nur 4,9 Sekunden", sagt Julian Giese. "Damit ist der Stinger das schnellste Serienmodell der Marke Kia."Der 4,83 Meter lange Stinger ist durch die Gran-Turismo-Klassiker inspiriert und verbindet Leistungsstärke mit elegantem Design und einem luxuriösen, geräumigen Interieur. Neben dem 3,3-Liter-V6-Benziner sind ein 2,0-Liter-Turbo-Benziner (255 PS) und ein 2,2-Liter-Turbo-Diesel (200 PS) erhältlich, die jeweils mit einem Achtstufen-Automatikgetriebe gekoppelt sind. Je nach Motorisierung wird der Stinger mit Heck- oder Allradantrieb angeboten.Egal ob Kleinwagen, Familienauto oder Sportwagen: "Gern nehmen wir beim Kauf eines Neuwagens ihr gebrauchtes Fahrzeug in Zahlung und unterbreiten Ihnen ein attraktives Finanzierungs- oder Leasingangebot", sagt Julian Giese.