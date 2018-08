Carsten Lüssow feiert bei "Wahl + Co" sein 40jähriges Betriebsjubiläum

Experte macht Häuser sicherer



Seit Ausbildungsbeginn 40 Jahre im gleichen Unternehmen: Das trifft auf Carsten Lüssow (57) aus Agathenburg zu. Am 1. August feiert er sein 40-jähriges Betriebsjubiläum bei "Wahl + Co." in Stade, wo er inzwischen als Geschäftsführer das Sagen hat.Als Carsten Lüssow im Jahr 1978 seine Ausbildung zum Elektroinstallateur in Stade begann, hieß sein Arbeitgeber noch "Elektrobau Huber". 2001 wurde der Betrieb dann von "Wahl + Co" übernommen. "Ich habe mich von Anfang an in der Branche sehr wohl gefühlt und der Sicherheitsbereich hat mich ganz besonders interessiert", sagt er.Von 1991 bis 1994 besuchte Carsten Lüssow nach Feierabend die Meisterschule - allerdings nicht ganz freiwillig. "Ein Freund hatte sich für die Fortbildung entschieden und mich heimlich einfach mit angemeldet", erzählt Lüssow. "Wir haben das Ganze dann gemeinsam durchgezogen."Bau und Service rund um Sicherheitsanlagen, Projektleitung, Betriebsleitung - im Laufe der Jahre durchlief Carsten Lüssow viele Bereiche des Unternehmens "Wahl + Co.". 2012 erhielt er Prokura, im Dezember 2017 wurde er Geschäftsführer und übernahm nach dem Ausscheiden seines Vorgängers Achim Gärtner die alleinige Geschäftsführung des Stader Standortes mit 32 Mitarbeitern.In seiner Freizeit ist Carsten Lüssow gern sportlich unterwegs. Mehrmals in der Woche joggt er oder fährt mit dem Rennrad. Zudem nimmt er regelmäßig am Volkstriathlon in Otterndorf teil.