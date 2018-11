Delphin-Apotheke Stade: Gesundheit schenken

Viele Ideen für Advent und Weihnachten



Mit der nahenden Advents- und Weihnachtszeit beginnt die Suche nach den passenden Geschenken. Das Team der Delphin-Apotheke in Stade, Große Schmiedestraße 4 (Tel. 04141-777430, http://www.delphin-apotheke-stade.de ) ist dabei gern behilflich. "Wir haben viele Ideen und beraten Sie gern bei der Suche nach dem richtigen Präsent", sagt Inhaberin und Apothekerin Simone Hovest. "Und was gibt es Schöneres, als etwas für die Gesundheit oder Wellness zu verschenken - sei es als Produkt oder als Gutschein." Als Spezialist für anthroposophische Arzneimittel hält die Delphin-Apotheke beispielsweise Kosmetika der Firmen Hauschka und Weleda bereit.Stark ist das Team auch in der Beratung rund um die Gesunderhaltung und hält ein umfangreiches Vitaminsortiment für die Winterzeit bereit. Und: Wer beim Kauf in der Delphin-Apotheke seine persönliche Kundenkarte benutzt, bekommt nicht nur drei Prozent Rabatt auf nicht verschreibungspflichtige Artikel, sondern erhält auch einen Check über mögliche Wechselwirkungen bei regelmäßig eingenommenen Medikamenten.